Lo show di Giacobazzi e una pièce per Croce Verde e Core

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi si apre un fine settimana all’insegna del connubio intrattenimento–beneficenza nella nostra città. Giuseppesarà il mattatore di stasera, al Valli, per i 110 anni delladi Reggio e Albinea, occasione in cui proporrà ‘Osteria‘ (ore 21). Il ricavato per acquistare una nuova ambulanza in. Sabato al teatro San Prospero lo spettacolo ‘IoLei’, di Valeria Calzolari, a sostegno della Fondazione Grade (inizio ore 21). Unaper la regia di Marco Santachiara e con la supervisione artistica di Elisa Lolli sulle emozioni, i sogni e le paure che si affrontano nella vita. Gli attori Luca Drogo, Monica Borciani e Valeria Calzolari accompagnano il pubblico in un viaggio emozionale e intenso, dove le decisioni della vita rimandate per paura si scontreranno con lo scorrere inesorabile del tempo.