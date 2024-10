LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 2-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo cancella 4 palle break (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Djokovic. Con un ACE il balcanico tiene la battuta dopo oltre 11 minuti di battaglia. AD-40 In corridoio il dritto inside in di Sinner. 40-40 Nulla da fare. Fuori misura ancora una volta Jannik con il rovescio. 40-AD Palla break Sinner. Non passa il dritto in uscita dal servizio del serbo. 40-40 ACE Djokovic, da campione. 40-AD Palla break Sinner. BOOM! Dritto lungolinea spaventoso dell’azzurro. 40-40 Ancora una volta è il rovescio a tradire il numero uno ATP sulla palla break. 40-AD Palla break Sinner. Altro ottimo passante di rovescio dell’azzurro sul titubante attacco dell’avversario. 40-40 Gran passante di rovescio lungolinea piazzato dall’altoatesino. AD-40 Di un soffio non rientra il rovescio lungolinea in spaccata di Sinner. 40-40 E sbaglia di rovescio anche Jannik. Parità . 30-40 Palla break Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 2-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo cancella 4 palle break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Con un ACE il balcanico tiene la battuta dopo oltre 11 minuti di battaglia. AD-40 In corridoio il dritto inside in di. 40-40 Nulla da fare. Fuori misura ancora una volta Jannik con il rovescio. 40-AD Palla. Non passa il dritto in uscita dal servizio del. 40-40 ACE, da campione. 40-AD Palla. BOOM! Dritto lungolinea spaventoso dell’azzurro. 40-40 Ancora una volta è il rovescio a tradire il numero uno ATP sulla palla. 40-AD Palla. Altro ottimo passante di rovescio dell’azzurro sul titubante attacco dell’avversario. 40-40 Gran passante di rovescio lungolinea piazzato dall’altoatesino. AD-40 Di un soffio non rientra il rovescio lungolinea in spaccata di. 40-40 E sbaglia di rovescio anche Jannik. Parità . 30-40 Palla

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-7(0) 3-3 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic! The post LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-7(0) 3-3, semifinale Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. . I due giocatori sono pianificati alle 18. 35 – Ingresso in campo in questo momento per i due giocatori 18. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 1-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : fasi decisive del match - 15-30 Che profondità trovata con il dritto difensivo da Djokovic. Il 24 volte vincitore Slam è reduce da tre sconfitte consecutive contro Sinner, ma conduce nei precedenti per 5-4. 15-15 Arriva un errore gratuito con il rovescio da parte di Jannik. 1-0 BREAK SINNER! In rete il dritto inside out del serbo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo porta il match al set decisivo - 15-0 Servizio vincente del tennista di Belgrado. 0-15 Splendido cambio con il rovescio lungolinea di Jannik. 40-30 Servizio, rovescio e volèe. Con un perfetto rovescio incrociato il balcanico porta il match al terzo e decisivo set. 30-0 Scappa via il rovescio difensivo di Sinner. 2-0 Djokovic. 30-30 Dritto inside out in arretramento devastante di Jannik. (Oasport.it)