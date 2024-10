LIVE Galatasaray-Roma 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: giallorosse in totale controllo (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Elegante scivolata di Minami che sventa una possibile ripartenza di Diallo. Sul capovolgimento Glionna cerca gloria con un destro dal limite, soluzione larga. 36? Viens duetta con Giugliano, quest’ultima cerca il tocco a giro in area: destro stropicciato che lascia tutto invariato. 35? Respinta di Demehin che rende innocuo il tentativo di Glionna di sinistro, da buona posizione in area di rigore. 34? Non trova profondità il Galatasaray, quasi mai chiamata in causa Staskova, l’ex Juventus e Milan è ingabbiata da Cissoko e Minami. 30? Giro palla fluido della Roma, manca il tris: il punto esclamativo! 27? Viens cestina il gol dello 0-3: da due passi, di sinistro, non scarta l’invito radente di Thogersen da destra. 25? RADDOPPIO RomaA, 0-2. Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: giallorosse in totale controllo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Elegante scivolata di Minami che sventa una possibile ripartenza di Diallo. Sul capovolgimento Glionna cerca gloria con un destro dal limite, soluzione larga. 36? Viens duetta con Giugliano, quest’ultima cerca il tocco a giro in area: destro stropicciato che lascia tutto invariato. 35? Respinta di Demehin che rende innocuo il tentativo di Glionna di sinistro, da buona posizione in area di rigore. 34? Non trova profondità il, quasi mai chiamata in causa Staskova, l’ex Juventus e Milan è ingabbiata da Cissoko e Minami. 30? Giro palla fluido della, manca il tris: il punto esclamativo! 27? Viens cestina il gol dello 0-3: da due passi, di sinistro, non scarta l’invito radente di Thogersen da destra. 25? RADDOPPIOA, 0-2.

