LIVE Galatasaray-Roma 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: la sblocca la zuccata di Cissoko (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? La Roma non deve avere frenesia nel cercare il raddoppio. Le turche difendono basse, serve pazienza per trovare il giusto giuzzo. 15? Pur palesando notevoli lacune in fase di costruzione, il Galatasaray prova a rimanere in partita: difende compatto e prova a guadagnare metri nella metacampo offensiva. 12? Recupero palla alto di Greggi che, da sinistra, pesca Giugliano centralmente. La numero 10 tenta la slalom dal limite ma viene respinta dalla retroguardia avversaria. 9? Solo Roma in campo! Greggi disegna per il taglio da destra di Thogersen che sbaglia la sponda area in favore di Giacinti, libera in mezzo all’area. In precedenza all’angolo altro erroraccio del Gala in costruzione che ha portato Viens al tiro dal dischetto, aveva salvato Yaman in qualche modo. Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: la sblocca la zuccata di Cissoko Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Lanon deve avere frenesia nel cercare il raddoppio. Le turche difendono basse, serve pazienza per trovare il giusto giuzzo. 15? Pur palesando notevoli lacune in fase di costruzione, ilprova a rimanere in partita: difende compatto e prova a guadagnare metri nella metacampo offensiva. 12? Recupero palla alto di Greggi che, da sinistra, pesca Giugliano centralmente. La numero 10 tenta la slalom dal limite ma viene respinta dalla retroguardia avversaria. 9? Soloin campo! Greggi disegna per il taglio da destra di Thogersen che sbaglia la sponda area in favore di Giacinti, libera in mezzo all’area. In precedenza all’angolo altro erroraccio del Gala in costruzione che ha portato Viens al tiro dal dischetto, aveva salvato Yaman in qualche modo.

