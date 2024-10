Liam Payne: la depressione, la droga e i pensieri suicidi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne è morto a soli 31 anni cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. TMZ ha fatto sapere che “hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare; non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”. Parole che hanno riportato alla mente alcune sue vecchie dichiarazioni in cui ha confessato di aver sofferto di depressione, di dipendenze e di aver avuto pensieri suicidi. Ne ha parlato nel 2021 durante la sua partecipazione al podcast Diary Of A Ceo. “Negli anni degli One Direction avevo paura di non riuscire a capire quando avrei toccato il fondo. Penso che se l’avessi raggiunto nessuno l’avrebbe notato. Sono bravo a nascondere queste cose“. Il cantante, sempre durante quella chiacchierata, ha anche detto di aver sofferto di depressione e a causa della pressione dei fan viveva costantemente arrabbiato. Biccy.it - Liam Payne: la depressione, la droga e i pensieri suicidi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è morto a soli 31 anni cadendo dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. TMZ ha fatto sapere che “hanno confermato che è caduto dal terzo piano e non c’è stato nulla da fare; non sappiamo se sia stato intenzionale o accidentale”. Parole che hanno riportato alla mente alcune sue vecchie dichiarazioni in cui ha confessato di aver sofferto di, di dipendenze e di aver avuto. Ne ha parlato nel 2021 durante la sua partecipazione al podcast Diary Of A Ceo. “Negli anni degli One Direction avevo paura di non riuscire a capire quando avrei toccato il fondo. Penso che se l’avessi raggiunto nessuno l’avrebbe notato. Sono bravo a nascondere queste cose“. Il cantante, sempre durante quella chiacchierata, ha anche detto di aver sofferto die a causa della pressione dei fan viveva costantemente arrabbiato.

