Le ultime ore di Liam Payne: il viaggio con la fidanzata, la stanza distrutta e la caduta fatale dal balcone (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto mercoledì 16 ottobre. Aveva 31 anni. Nonostante non sia ancora stata fatta piena chiarezza sulle circostanze della sua morte, trapelano i dettagli delle ultime ore dell'artista. La stanza distrutta e la richiesta di intervento per condotta aggressiva, poi la caduta dal balcone. Fanpage.it - Le ultime ore di Liam Payne: il viaggio con la fidanzata, la stanza distrutta e la caduta fatale dal balcone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), ex membro degli One Direction, è morto mercoledì 16 ottobre. Aveva 31 anni. Nonostante non sia ancora stata fatta piena chiarezza sulle circostanze della sua morte, trapelano i dettagli delleore dell'artista. Lae la richiesta di intervento per condotta aggressiva, poi ladal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - ecco com’è morto : le ultime ore prima della caduta dal terzo piano dell’hotel - Liam Payne, former member of the British band One Direction, died on 16 October in Buenos Aires after falling from the third floor of a hotel, according to official sources. Payne avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre, ma il concerto è stato annullato per un’infezione ai reni. Molti dei suoi fan oggi, al diffondersi della notizia della morte, si sono radunati davanti alla porta ... (Quotidiano.net)