Latina Furto in concorso denunciate a piede libero cinque persone

Latina – Nella giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa scaturita dalle denunce querele per Furto sporte da 5 persone di età compresa tra i 19 e i 52 anni, di cui 4 residenti a Terracina (LT) e uno a Frosinone (FR), i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT) hanno denunciato in stato di

