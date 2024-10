Sport.quotidiano.net - Il cammino dei gialloblu. Fermana, sette giorni per dare la svolta

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lacontinua la marcia di avvicinamento a quelli che sarannoa ritmi veramente intensi con tre gare, nove punti in palio e un solo match al Bruno Recchioni in programma mercoledì prossimo alle 20.30 contro la corazzata Chieti. Tre gare ravvicinate al termine delle quali giocoforza la classifica avrò una fisionomia differente e probabilmente più definita. Molto importante per i giabblù muovere la classifica e farlo fin dalla gara di domenica a Notaresco con la prevendita iniziata ieri. Biglietti disponibili sul circuito ciaoticket e nei punti vendita autorizzati di zona: tagliando unico a 15 euro mentre gli under 14 potranno entrare gratuitamente allo stadio. Nel giorno della gara botteghini chiusi e ci sarà tempo fino alla giornata di sabato per acquistare i biglietti.