Il calo dei pensionati salva l’occupazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Meno neo assunti in provincia di Lecco, ma anche menoe meno licenziati. Il saldo occupazionale resta cosi positivo. "I dati relativi al primo semestre 2024 indicano una ripresa del mercato del lavoro locale - si legge nel Report dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro -. Tuttavia, questo recupero è dovuto esclusivamente alla significativa riduzione delle cessazioni". Nell’ultimo semestre è stato firmato un contratto di lavoro a 20.483 persone, 400 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e 1.500 in meno del 2022, ma le cessazioni sono state 19.553, con un conto finale di quasi mille dipendenti in più. In molti casi non si è trattato di nuove assunzioni: si contano 6mila proroghe e 2.500 trasformazioni, di cui 1.800 da un contratto a tempo determinato a uno a indeterminato.