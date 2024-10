Anteprima24.it - Ieri in Campania: professore di Benevento schiaffeggia studente in classe, sospeso dal preside

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 16 ottobre 2024. Avellino – Gianluca Festa arriva sorridente come sempre e l’accoglienza di quanti ancora inevitabilmente lo chiamano ancora Sindaco, è di quelle calorose. Come sempre. Come lo è stata la sera della revoca della misura cautelare di arresti domiciliari, l’indomani quando Festa ha girato la città per godersi la ritrovata libertà, e come il giorno della conferenza stampa al Circolo della Stampa di Avellino, dove i suoi legali hanno ripreso tutto l’iter giudiziario dall’arresto alla scarcerazione. (LEGGI QUI)– Mattinata di tensione all’Istituto di istruzione superiore “Saraceno Romegialli” di Morbegno, in provincia di Sondrio, dove un episodio di violenza ha scosso il normale svolgimento delle lezioni. Intorno alle 9.