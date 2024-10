Harris:non sarò continuazione di Biden (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2.29 Kamala Harris ha promesso, in un'intervista rilasciata a Fox News, che la sua presidenza non sarà "una continuazione" di quella di Joe Biden. "Come ogni nuovo leader che entra in carica, porterò il mio background, le mie esperienze professionali e le mie nuove idee", ha detto al canale preferito dai conservatori americani, la candidata democratica, 20 giorni prima delle elezioni presidenziali."Trump-ha aggiunto- ha violato la costituzione per questo "non deve essere più presidente. Mai più". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2.29 Kamalaha promesso, in un'intervista rilasciata a Fox News, che la sua presidenza non sarà "una" di quella di Joe. "Come ogni nuovo leader che entra in carica, porterò il mio background, le mie esperienze professionali e le mie nuove idee", ha detto al canale preferito dai conservatori americani, la candidata democratica, 20 giorni prima delle elezioni presidenziali."Trump-ha aggiunto- ha violato la costituzione per questo "non deve essere più presidente. Mai più".

