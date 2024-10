Gli alluvionati protestano davanti alla Regione con rami e tronchi: "Le scuse non sono più tollerabili" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comitati e romagnoli alluvionati hanno fatto sentire la loro voce giovedì mattina davanti alla sede della Regione Emilia Romagna. Una manifestazione per chiedere "un cambio di passo radicale nelle politiche di prevenzione del rischio idrogeologico e gestione del reticolo fluviale regionale". Dopo Forlitoday.it - Gli alluvionati protestano davanti alla Regione con rami e tronchi: "Le scuse non sono più tollerabili" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comitati e romagnolihanno fatto sentire la loro voce giovedì mattinasede dellaEmilia Romagna. Una manifestazione per chiedere "un cambio di passo radicale nelle politiche di prevenzione del rischio idrogeologico e gestione del reticolo fluviale regionale". Dopo

