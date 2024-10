Fabregas "Col Parma bella sfida, il Como può migliorare ancora" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Assist per Messi e i suoi complimenti, Nico Paz dovrà gestire l'aspetto emotivo", dice il tecnico dei lariani Como - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il ritorno del campionato stuzzica in modo particolare Cesc Fabregas. Il suo Como sabato ospiterà il Parma, formazione neopromossa come Ilgiornaleditalia.it - Fabregas "Col Parma bella sfida, il Como può migliorare ancora" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Assist per Messi e i suoi complimenti, Nico Paz dovrà gestire l'aspetto emotivo", dice il tecnico dei lariani- Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il ritorno del campionato stuzzica in modo particolare Cesc. Il suosabato ospiterà il, formazione neopromossa come

Como - Fabregas : «Possiamo fare di più. Europa? Il nostro obiettivo per ora sarà questo» - Le dichiarazioni dell'allenatore del Como Fabregas: tra primi bilanci, infortuni e punti su cui gli azzurri devono migliorare In conferenza stampa, l'allenatore del Como Fabregas, ha rilasciato qualche dichiarazione facendo i suoi primi bilanci sulla squadra azzurra. Fase difensiva, possesso palla, ultimo […].

Como-Parma - Fabregas : "Chi ha giocato meno deve mettermi in difficoltà" - Ho trovato un assetto di riferimento, un'idea di base, ma dobbiamo migliorare ulteriormente". "Come noi sono una formazione giovane, che scende in campo senza paura. Da tre giornate, lo stadio è esaurito.

Real Madrid | Nico Paz - la stella del Como di Cesc Fàbregas - Y es que el argentino apenas ha requerido de adaptación para demostrar en el Como de Cesc Fàbregas que es un jugador distinto, capaz de marcar diferencias desde el pase y la conducción, y que el Real Madrid, quizás, se equivocó traspasándolo tan pronto sin haberle dado demasiadas oportunidades con los mayores.