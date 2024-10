Emirates innova la propria flotta con Boeing 777 ristrutturati su rotte verso Kuwait e Dammam (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Emirates continua il proprio impegno nell’innovazione e nel miglioramento dei servizi aerei, dotando i suoi Boeing 777 di nuove cabine di Business Class e Premium Economy. Questi aerei saranno impiegati sulle rotte verso il Kuwait a partire dal 27 ottobre e Dammam, in Arabia Saudita, dal 22 novembre. Grazie a questa iniziativa, la compagnia mira a offrire ai viaggiatori brevi l’opportunità di sperimentare standard di viaggio premium, rendendo Kuwait e Dammam le seconde e terze destinazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo a beneficiare di tali miglioramenti. Dettagli delle nuove cabine Il design delle nuove cabine è stato concepito per elevare l’esperienza di viaggio. La Premium Economy disporrà di 24 posti con configurazione 2-4-2. Gaeta.it - Emirates innova la propria flotta con Boeing 777 ristrutturati su rotte verso Kuwait e Dammam Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittercontinua il proprio impegno nell’zione e nel miglioramento dei servizi aerei, dotando i suoi777 di nuove cabine di Business Class e Premium Economy. Questi aerei saranno impiegati sulleila partire dal 27 ottobre e, in Arabia Saudita, dal 22 novembre. Grazie a questa iniziativa, la compagnia mira a offrire ai viaggiatori brevi l’opportunità di sperimentare standard di viaggio premium, rendendole seconde e terze destinazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo a beneficiare di tali miglioramenti. Dettagli delle nuove cabine Il design delle nuove cabine è stato concepito per elevare l’esperienza di viaggio. La Premium Economy disporrà di 24 posti con configurazione 2-4-2.

