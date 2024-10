Editoria: Calenda, 'solidarietà a giornalisti Askanews' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "solidarietà e vicinanza ai giornalisti di Askanews chiamati a ulteriori sacrifici dopo anni difficili. I vertici aziendali facciano marcia indietro e trovino un accordo rapido e risolutorio per tutelare pienamente il lavoro giornalistico che non può essere svenduto". Così una nota di Azione Liberoquotidiano.it - Editoria: Calenda, 'solidarietà a giornalisti Askanews' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "e vicinanza aidichiamati a ulteriori sacrifici dopo anni difficili. I vertici aziendali facciano marcia indietro e trovino un accordo rapido e risolutorio per tutelare pienamente il lavoroco che non può essere svenduto". Così una nota di Azione

Editoria : Foti - 'solidarietà a giornalisti Askanews' - Nonostante l'incertezza sul futuro abbiamo avuto modo di apprezzare la grande professionalità e dedizione con la quale ogni giorno lavorano per garantire ai cittadini il diritto a essere informati”. . (Adnkronos) - "Piena solidarietà ai lavoratori di askanewes, giornalisti e personale tutto, che domani incroceranno le braccia per protestare contro le condizioni di precarietà nelle quali versano. (Liberoquotidiano.it)

Editoria - giornalisti askanews in sciopero : “Basta tagli costo lavoro” - . L’assemblea indice lo stato di agitazione, affida al cdr un pacchetto di cinque giorni di sciopero a sostegno delle sue rivendicazioni ed è pronta a prendere ogni iniziativa, anche imponendo l’assoluto rispetto delle norme professionali, deontologiche e contrattuali nelle attività svolte dai giornalisti in agenzia, e a rivolgersi a tutti gli interlocutori istituzionali per tutelare salari e ... (Lapresse.it)

Sciopero a Repubblica : giornalisti in protesta contro le ingerenze editoriali - Sarà ora importante vedere come la direzione e l’editore decideranno di rispondere a queste accuse, e se si faranno passi avanti per assicurare una maggiore protezione dell’indipendenza editoriale. In contemporanea allo sciopero di Repubblica, l’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Gedi Visual, la sezione del gruppo che si occupa della produzione di video, podcast, dirette e ... (Puntomagazine.it)