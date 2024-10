Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la sesta puntata della seconda stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti. Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai. Tpi.it - Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di unadieddeldiQuesta sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la sesta puntata della seconda stagione didi unadi, ildi. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile. Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno glimusicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti - stasera su Rai3 : ospiti e anticipazioni di giovedì 17 ottobre 2024 - Piero Chiambretti con un parterre di ospiti è pronto a raccontare ed esplorare, ancora una volta, l’universo femminile con ironia, leggerezza e profondità. Tra gli ospiti presenti in platea pronti ad intervenire nel corso della puntata anche: la tanatoesteta Irene Nonnis, la scrittrice Giada Biaggi, la Casalinga di Alpignano, la scrittrice Melanie Francesca, il cromatologo Ubaldo Lanzo, la ... (Superguidatv.it)

