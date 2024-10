Donna trovata morta, fermato il nipote / VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTra lo sconcerto e la rabbia dei presenti, i carabinieri del comando di San Casciano in Val di Pesa sono riusciti a fermare un nipote di Laura Frosecchi, la 55enne trovata morta nel suo alimentari a Chiesanuova. La Donna, molto Firenzetoday.it - Donna trovata morta, fermato il nipote / VIDEO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTra lo sconcerto e la rabbia dei presenti, i carabinieri del comando di San Casciano in Val di Pesa sono riusciti a fermare undi Laura Frosecchi, la 55ennenel suo alimentari a Chiesanuova. La, molto

Omicidio choc a Firenze : la donna trovata morta in un alimentari è stata uccisa dal nipote - «Sei un. L’uomo, di giovane età , è stato preso in un edificio poco distante. . Al passaggio della vettura dell’Arma, che lo conduceva in caserma a Firenze, gli abitanti di Chiesanuova hanno rivolto offese nei suoi confronti. . I carabinieri hanno arrestato a Chiesanuova (Firenze) il nipote di Laura Frosecchi , 54 anni, la donna uccisa stamani nel negozio di alimentari di famiglia, dove lavorava. (Gazzettadelsud.it)

Omicidio vicino a Firenze - donna trovata morta in un negozio : fermato il nipote - A trovare il corpo della donna è stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Una donna di 54 anni, Laura Frosecchi, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del suo negozio di alimentari - il forno 'Da Graziella', che gestiva con il marito Stefano Bettoni - a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. (Tg24.sky.it)

Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue : fermato il nipote / FOTO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday L'ha trovata una cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in una pozza di sangue. Dopo lo spavento, la cliente... (Firenzetoday.it)