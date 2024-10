Don Matteo 14: tutte le novità della nuova stagione in onda su Rai1 dal 17 ottobre 2024. La parola ai protagonisti (VIDEO) (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nuova stagione Di Don Matteo va in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, e ci farà compagnia nei giovedì sera di Rai1. Ma quali sono le novità di quest'anno? Lasciamo che ce le raccontino i loro personaggi nelle nostre VIDEO interviste a Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. Comingsoon.it - Don Matteo 14: tutte le novità della nuova stagione in onda su Rai1 dal 17 ottobre 2024. La parola ai protagonisti (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaDi Donva inda questa sera, giovedì 17, e ci farà compagnia nei giovedì sera di. Ma quali sono ledi quest'anno? Lasciamo che ce le raccontino i loro personaggi nelle nostreinterviste a Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger.

Torna Don Matteo su Rai 1 : tutte le novità sulla serie con Raoul Bova e Nino Frassica - Tutto pronto per l'atteso ritorno di una delle serie più amate e longeve della tv. Dal 17 ottobre in prima serata alle ore 21,30 su Rai 1 e Rai Play arriverà la quattordicesima edizione "Don Matteo"(per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario), che ripartirà con Don... (Messinatoday.it)

Don Matteo 14 - anticipazioni e novità : le rivelazioni di Raoul Bova - Le nuove puntate, 10 prime serate in onda su Rai1 ogni giovedì dal 17 ottobre, si preannunciano ricche di novità e nuovi ingressi, come ha raccontato all’ANSA proprio il protagonista della fiction: “Capiremo molte cose su Massimo nei nuovi episodi grazie al suo rapporto con Giulia (Federica Sabatini, ndr), la sorella che arriva a Spoleto e che lui accoglie in canonica nonostante il passato ... (Dilei.it)

Don Matteo 14 : Raoul Bova torna come Don Massimo - tutte le novità della nuova stagione - Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo , che è un ex carabiniere dei gruppi speciali ed è stato segnato da un trauma. . . «Il perdono non è una cosa così scontata. Parole di Raoul Bova che torna a vestire i panni. È un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia». (Gazzettadelsud.it)