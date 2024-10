Cosa rischia Impagnatiello dopo l’esito della perizia psichiatrica per l’omicidio di Giulia Tramontano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello era "pienamente capace di intendere e di volere" quando il 27 maggio 2023 a Senago (Milano) uccise con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese: a stabilirlo è la super perizia depositata nel processo a carico del 31enne. La possibilità dell'ergastolo è sempre più concreta. Fanpage.it - Cosa rischia Impagnatiello dopo l’esito della perizia psichiatrica per l’omicidio di Giulia Tramontano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandroera "pienamente capace di intendere e di volere" quando il 27 maggio 2023 a Senago (Milano) uccise con 37 coltellate la fidanzata, incinta al settimo mese: a stabilirlo è la superdepositata nel processo a carico del 31enne. La possibilità dell'ergastolo è sempre più concreta.

