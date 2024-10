Comprano casa in un grattacielo a Dubai, ma vengono truffati: "Persi i risparmi di una vita" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Volevano acquistare casa a Dubai, ma sono stati truffati. I protagonisti di questa triste vicenda sono tre fratelli della provincia di Napoli che, dopo aver presentato regolare denuncia alla Procura di Napoli, hanno raccontato la propria storia a "Zona Bianca", su Rete 4. Secondo la ricostruzione Napolitoday.it - Comprano casa in un grattacielo a Dubai, ma vengono truffati: "Persi i risparmi di una vita" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Volevano acquistare, ma sono stati. I protagonisti di questa triste vicenda sono tre fratelli della provincia di Napoli che, dopo aver presentato regolare denuncia alla Procura di Napoli, hanno raccontato la propria storia a "Zona Bianca", su Rete 4. Secondo la ricostruzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - acquistano casa a Dubai in un grattacielo ma vengono truffati : “Persi 53mila euro” - Tre fratelli della provincia di Napoli sono stati vittime di un raggiro nel tentativo di comprare una casa vacanze a Dubai dal valore di 270mila euro in un complesso residenziale di ultima generazione ancora in fase di realizzazione. Una truffa da 53mila euro. “Abbiamo perso i […] L'articolo Napoli, acquistano casa a Dubai in un grattacielo ma vengono truffati: “Persi 53mila euro” sembra essere ... (Teleclubitalia.it)

Comprano casa vacanze a Dubai - ma perdono 53mila euro : “Truffati - persi i risparmi di una vita” - Un investimento immobiliare a Dubai per una casa vacanze finisce male per tre fratelli del Napoletano. Sporta denuncia in Procura.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi sono gli italiani che comprano casa a Dubai : come spendere "solo" 6500 euro al metro - L'imprenditore Michele Bozzetti ha investito a Dubai. Come molti altri lombardi appassionati di immobiliare, crede nel futuro della città del lusso degli Emirati Arabi Uniti. Ha comprato sulla carta appartamenti ancora da costruire: 65 metri quadrati l’uno più terrazza, soggiorno e cucina... (Today.it)