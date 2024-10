Cittadella, una conferma! È la squadra con il monte stipendi più basso della Serie B (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forse non è il periodo più semplice della storia recente del Cittadella, ma in un aspetto, sempre condivisibile e meritorio, la squadra del presidente Gabrielli e del d.g. Stefano Marchetti merita di essere celebrata, senza guardare la classifica.Il Cittadella si conferma, stagione dopo Padovaoggi.it - Cittadella, una conferma! È la squadra con il monte stipendi più basso della Serie B Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forse non è il periodo più semplicestoria recente del, ma in un aspetto, sempre condivisibile e meritorio, ladel presidente Gabrielli e del d.g. Stefano Marchetti merita di essere celebrata, senza guardare la classifica.Ilsi, stagione dopo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cittadella - dg Stefano Marchetti : «Ringrazio Gorini - ora c'è da rimettere in "bolla" la squadra» - Una scelta contro la sua storia da mettere in archivio, un nuovo corso d’abbracciare e ricostruire con determinazione e forza. Il dg Stefano Marchetti durante la presentazione del nuovo mister, Alessandro Dal Canto, richiama tutto l’ambiente al più alto senso di responsabilità: «Per prima cosa... (Padovaoggi.it)

Cittadella - mister Gorini : «Catanzaro squadra di grande qualità. Pittarello? Ha dato tanto e ricevuto altrettanto» - Dopo il blitz di Modena e la sosta per le nazionali, il Cittadella torna in campo per il primo impegno di settembre. Al Tombolato, per la quinta giornata di campionato, arriva il Catanzaro di mister Caserta e del grande ex Filippo Pittarello. Impegno complesso, come riconosce Edoardo Gorini in... (Padovaoggi.it)

Cittadella - squadra in emergenza contro il Catanzaro : è allarme infortuni - . L'articolo Cittadella, squadra in emergenza contro il Catanzaro: è allarme infortuni sembra essere il primo su CalcioWeb. Tra i calciatori che non saranno disponibili per la partita spiccano nomi importanti come Davide Voltan, poi Simone Tronchin, il portiere Elhan Kastrati, Stefano Negro e Andrea Cecchetto, tutti indisponibili per vari problemi fisici. (Calcioweb.eu)