Cina: valore aggiunto industrie ad alta intensita’ di brevetti supera 15.000 mld yuan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Il valore aggiunto delle industrie cinesi ad alta intensita’ di brevetti nel 2022 ha raggiunto i 15.320 miliardi di yuan (circa 2.150 miliardi di dollari), contribuendo per il 12,7% al PIL del Paese, secondo un rapporto pubblicato dal massimo organo per la regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese. Secondo gli ultimi dati, queste industrie mostrano forti capacita’ di innovazione e potenziale di sviluppo, sostenendo l’impegno del Paese a perseguire nuove forze produttive di qualita’ e uno sviluppo di alta qualita’, ha osservato l’Amministrazione cinese per la proprieta’ intellettuale in un recente rapporto di monitoraggio. Romadailynews.it - Cina: valore aggiunto industrie ad alta intensita’ di brevetti supera 15.000 mld yuan Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Ildellecinesi addinel 2022 ha ri 15.320 miliardi di(circa 2.150 miliardi di dollari), contribuendo per il 12,7% al PIL del Paese, secondo un rapporto pubblicato dal massimo organo per la regolamentazione della proprieta’ intellettuale del Paese. Secondo gli ultimi dati, questemostrano forti capacita’ di innovazione e potenziale di sviluppo, sostenendo l’impegno del Paese a perseguire nuove forze produttive di qualita’ e uno sviluppo diqualita’, ha osservato l’Amministrazione cinese per la proprieta’ intellettuale in un recente rapporto di monitoraggio.

