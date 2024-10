Chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che interpreta il Capitano Diego Martini in Don Matteo 14 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Eugenio Mastrandrea è pronto a indossare i panni del Comandante Diego Martini in Don Matteo 14. L'attore, prima di approdare nella fiction Rai, ha recitato al fianco di Vittoria Puccini e Zoe Saldana. Fanpage.it - Chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che interpreta il Capitano Diego Martini in Don Matteo 14 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è pronto a indossare i panni del Comandantein Don14. L'attore, prima di approdare nella fiction Rai, ha recitato al fianco di Vittoria Puccini e Zoe Saldana.

Chi è l’attore che interpreta Diego Martini - il nuovo capitano in Don Matteo 14? Ecco chi è Eugenio Mastrandrea - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Don Matteo (@donmatteorai) In Don Matteo 14 Nella fiction Don Matteo 14, Eugenio Mastrandrea interpreterà appunto il nuovo capitano dell’Arma dei Carabinieri. L’attore ha inoltre lavorato per un altro produzione Rai, lo abbiamo visto infatti tra i protagonisti della miniserie RAI del 2021, La ... (Superguidatv.it)