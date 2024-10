Cerreto, detenzione e spaccio di stupefacenti: un arresto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comunicato Stampa I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), nella serata di ieri, hanno tratto in arresto una persona del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’attenzione dei militari è stata attirata da alcuni movimenti sospetti Continua L'articolo Cerreto, detenzione e spaccio di stupefacenti: un arresto proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Cerreto, detenzione e spaccio di stupefacenti: un arresto Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Comunicato Stampa I Carabinieri della Compagnia diSannita (BN), nella serata di ieri, hanno tratto inuna persona del posto perai fini didi sostanze.L’attenzione dei militari è stata attirata da alcuni movimenti sospetti Continua L'articolodi: unproviene da Fremondoweb.

