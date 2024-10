Carta nuovi nati in manovra, il commento dell’esperta: “I bonus non aumentano la natalità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella nuova legge di bilancio per il 2025 arrivano nuovi aiuti per supportare le famiglie e incentivare la natalità, ma al di là di sgravi e piccoli incentivi, continuano a mancare interventi strutturali per aiutare i cittadini a costruirsi una famiglia. La demografa Angese Vitali: Se si vuole davvero risolvere il problema della denatalità, la politica deve uscire dalla logica del bonus". Fanpage.it - Carta nuovi nati in manovra, il commento dell’esperta: “I bonus non aumentano la natalità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella nuova legge di bilancio per il 2025 arrivanoaiuti per supportare le famiglie e incentivare la natalità, ma al di là di sgravi e piccoli incentivi, continuano a mancare interventi strutturali per aiutare i cittadini a costruirsi una famiglia. La demografa Angese Vitali: Se si vuole davvero risolvere il problema della denatalità, la politica deve uscire dalla logica del".

