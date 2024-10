Carrozziere in pensione “clona” l’auto, in città giravano due Punto identiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) CASARANO – “Le cose che abbiamo in comune son 4.850”, cantava Daniele Silvestri. E le cose che avevano in comune due Fiat Punto magari erano di meno, nondimeno curiose: modello, serie, colore, targhe e persino polizza assicurativa.Già, perché una era, in sostanza, clone dell’altra, come hanno Lecceprima.it - Carrozziere in pensione “clona” l’auto, in città giravano due Punto identiche Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CASARANO – “Le cose che abbiamo in comune son 4.850”, cantava Daniele Silvestri. E le cose che avevano in comune due Fiatmagari erano di meno, nondimeno curiose: modello, serie, colore, targhe e persino polizza assicurativa.Già, perché una era, in sostanza, clone dell’altra, come hanno

