Biccy.it - Carmen Di Pietro, cantante vuole denunciarla: “Mi deve mezzo milione di euro”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) UnadenunciareDie non è Gaia dopo aver visto l’esibizione di Sesso e Samba a Tale e Quale Show, ma Wanda Fisher. Lo ha rivelato lei al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. La storia ormai è nota ed è stata confermata pure da Cristiano Malgioglio anni fa: nel periodo di successo diDiin Spagna si esibiva in playback con canzoni incise da Wanda Fisher. E ora la Fisherriscuotere il debito. “Dopo quasi 20 anni non solo non mi ha chiesto scusa ma non mi ha dato neanche un soldo, midi. Il problema è nato quandoDiè diventata famosa anche in Spagna, in quel periodo stavo realizzando un disco che conteneva il brano Imagination. Lei lo cantava spacciandolo per suo”.