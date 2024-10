Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic blinda Mike Maignan. Le cifre del rinnovo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di accontentare le richieste economiche di Mike Maignan. Ecco le cifre del rinnovo Mike Maignan resterà al Milan! Zlatan Ibrahimovic ha, infatti, deciso di accontentare le pretese economiche del portiere francese, pur di non rischiare una situazione Donnarumma 2.0. Ecco che allora, secondo le ultime indiscrezioni, il numero uno della Nazionale transalpina dovrebbe andare a guadagnare 5 milioni di euro a stagione. E’ questa la cifra per cui dovrebbe andare in porto l’affare. Mike passerà così da un ingaggio da 2.8 milioni a 5 netti a stagione, per una durata contrattuale di almeno quattro anni. Il club di via Aldo Rossi sta cercando di chiudere il prima possibile l’affare, per poi pensare solo ed esclusivamente al contratto – in scadenza nel 2026 – di Theo Hernandez, per cui la situazione è più complicata. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic blinda Mike Maignan. Le cifre del rinnovo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha deciso di accontentare le richieste economiche di. Ecco ledelresterà alha, infatti, deciso di accontentare le pretese economiche del portiere francese, pur di non rischiare una situazione Donnarumma 2.0. Ecco che allora, secondo le ultime indiscrezioni, il numero uno della Nazionale transalpina dovrebbe andare a guadagnare 5 milioni di euro a stagione. E’ questa la cifra per cui dovrebbe andare in porto l’affare.passerà così da un ingaggio da 2.8 milioni a 5 netti a stagione, per una durata contrattuale di almeno quattro anni. Il club di via Aldo Rossi sta cercando di chiudere il prima possibile l’affare, per poi pensare solo ed esclusivamente al contratto – in scadenza nel 2026 – di Theo Hernandez, per cui la situazione è più complicata.

