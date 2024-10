Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: un colpo per reparto a gennaio

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La sosta nazionali è giunta al termine e il campionato è pronto a ricominciare. Nei giorni di pausa, però i dirigenti delle varie società hanno avuto modo di ragionare sul da farsi in vista di del mercato di. Fra i più attivi, almeno nei ragionamenti, ci sono sicuramente Moncada e Ibrahimovi?, alle prese con ildelche nella prima sessione del 2025 dovrà portare alla corte di Fonseca almeno una pedina per. Sono infatti le corsie di difesa, il centrocampo e ilavanzato le zone del campo in cui Morata e compagni hanno bisogno di rinforzi che possano permettere al tecnico portoghese di portare a termine tutte le competizioni. Ecco quali sono i nomi individuati dalla dirigenza rossonera.: idea Berardi per l’attacco Il primo grande nome deldel, secondo La Gazzetta dello Sport, è Domenico Berardi.