Calcio | filmava rapporti illegalmente il sudcoreano Ui-Jo rischia quattro anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Hwang Ui-Jodi carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver filmatosessuali con alcune donne. L’ex attaccante di Bordeaux e Nottingham Forest, attualmente in forza all’Alanyaspor, aveva inizialmente respinto le accuse dichiarandosi innocente, salvo poi ammettere tutto: “Chiedo scusa alle vittime che hanno sofferto per il mio comportamento, chiedo la massima clemenza”, le sue parole davanti alla Corte. Lo scandalo era scoppiato nel giugno 2023, quando la cognata del 32enne aveva pubblicato online alcuni video privati per ricattarlo, fatto per il quale ora sta scontando tredi carcere. A novembre 2023, inoltre, Ui-Jo era stato sospeso dalla Nazionale sudcoreana. La sentenza è attesa per il 18 dicembre., ilUi-JoSportFace.