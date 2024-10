Avrai la menopausa Ma Maria non dà retta alle amiche e mesi dopo fa una scoperta choc

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)sapeva che lì a poco avrebbe raggiunto la, ma quei sintomi che avvertiva non erano un’avvisaglia del momento della vita di una donna che coincide con il termine della sua fertilità.ha raccontato la sua storia alla BBC, spiegando di voler lanciare anche un messaggioaltre donne. “Mi sentivo ansiosa in mezzo alla folla, esausta e avevo la pressione sanguigna leggermente alta”, ha raccontato alla BBC News NI. “Mi sentivo sempre sul punto che accadesse qualcosa di brutto, sapevo che c’era qualcosa che stava succedendo nel mio cervello”., che aveva 53 anni quando sono iniziati i sintomi, ha detto che questo periodo della sua vita è stato molto difficile e preoccupante, ma quasi un annoha scoperto che i suoi sintomi non erano correlati alla. Il vip ha un incidente stradale e investe un motociclista con l’auto.