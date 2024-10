Gaeta.it - Alto Adige unito contro la povertà: firmato un manifesto in occasione della giornata internazionale

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Organizzazioni e istituzioni dell’hannole forze per affrontare un problema sociale sempre più crescente: la. Inper l’Eliminazione, è stato presentato uncongiunto che mette in luce la complessità e la varietà delle forme dipresenti nella società, dal supporto ai lavoratori a basso reddito agli interventi dedicati alle famiglie più vulnerabili. Questo appello non si limita a evidenziare i volti noti, ma si estende anche a quelle difficoltà che spesso restano nell’ombra. Il significatonell’era moderna Illachiarisce che il termine “” non deve essere inteso in modo riduttivo. “Essere poveri,” afferma il documento, “non significa solo dormire sotto un ponte o passare lasu una panchina.