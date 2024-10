Alle Vettovaglie, sabato 19 ottobre Food and Music con La Pard Pop Live Show (Di giovedì 17 ottobre 2024) sabato 19 ottobre, dAlle 20.30, appuntamento con Food and Music Alle Vettovaglie. Elena Pardini "La Pard", accompagnata al pianoforte dal maestro Alex Bimbi, si esibirà in uno Show frizzante e divertente dove la protagonista indiscussa sarà la sua voce, particolare ed emozionante. Una messa in Livornotoday.it - Alle Vettovaglie, sabato 19 ottobre Food and Music con La Pard Pop Live Show Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)19, d20.30, appuntamento conand. Elenaini "La", accompagnata al pianoforte dal maestro Alex Bimbi, si esibirà in unofrizzante e divertente dove la protagonista indiscussa sarà la sua voce, particolare ed emozionante. Una messa in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alle Vettovaglie - sabato 5 ottobre Food and Music con Luca Burgalassi - Venerdì 5 ottobre, a partire dalle 20.30, appuntamento con Food and Music alle Vettovaglie. Ad esibirsi Luca Burgalassi, che torna dopo più di un anno al mercato di Livorno con la sua storia musicale unica e con all'attivo anche il disco di brani originali "Come To My World", uscito a ottobre... (Livornotoday.it)