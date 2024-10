Agatha All Along: nell'episodio 6 è tornato uno dei personaggi Marvel più controversi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno dei personaggi più criticati tra quelli comparsi in WandaVision ha fatto ritorno nell'ultimo episodio della serie Marvel Essendo un quasi-sequel di WandaVision, Agatha All Along era destinata a riprendere, prima o poi, la maggior parte dei fili narrativi di quella serie, almeno per quanto riguarda Agatha o Westview. ATTENZIONE: Ovviamente, vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura di questo articolo in quanto contiene degli spoiler sull'ultimo episodio di Agatha All Along, attualmente in programmazione su Disney+. Abbiamo imparato molto su Agatha nei primi cinque episodi della serie. nell'episodio 6, arrivato in streaming oggi, i fan hanno potuto assistere a un'altra di queste questioni in sospeso, grazie al ritorno di uno dei personaggi più controversi della storia Movieplayer.it - Agatha All Along: nell'episodio 6 è tornato uno dei personaggi Marvel più controversi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno deipiù criticati tra quelli comparsi in WandaVision ha fatto ritorno'ultimodella serieEssendo un quasi-sequel di WandaVision,Allera destinata a riprendere, prima o poi, la maggior parte dei fili narrativi di quella serie, almeno per quanto riguardao Westview. ATTENZIONE: Ovviamente, vi invitiamo a non proseguire oltrea lettura di questo articolo in quanto contiene degli spoiler sull'ultimodiAll, attualmente in programmazione su Disney+. Abbiamo imparato molto sunei primi cinque episodi della serie.6, arrivato in streaming oggi, i fan hanno potuto assistere a un'altra di queste questioni in sospeso, grazie al ritorno di uno deipiùdella storia

