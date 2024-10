Addio umidità in casa, ora basta solo una pianta: costa pochissimo e risolve il problema per sempre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre a esser un problema dal punto di vista estetico, la muffa in casa rappresenta soprattutto una minaccia concreta per la nostra salute. Fortunatamente però, esistono dei rimedi naturali estremamente efficaci per combatterla nel migliore dei modi e uno dei più sorprendenti in assoluto riguarda proprio le piante. Tra queste, ce n’è una in particolare che si rivela un vero e proprio portento nella lotta contro la muffa. Insomma, le piante non svolgono solo un ruolo decorativo, ma possono essere potenti alleati per migliorare la qualità dell’aria indoor. Giusto per rendere l’idea, molte delle piante più comuni che abbiamo in casa sono infatti in grado di assorbire sostanze chimiche nocive e anidride carbonica, purificando così in maniera del tutto naturale e a costo zero l’ambiente e migliorando il benessere di chi vive in casa. Velvetmag.it - Addio umidità in casa, ora basta solo una pianta: costa pochissimo e risolve il problema per sempre Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre a esser undal punto di vista estetico, la muffa inrappresenta soprattutto una minaccia concreta per la nostra salute. Fortunatamente però, esistono dei rimedi naturali estremamente efficaci per combatterla nel migliore dei modi e uno dei più sorprendenti in assoluto riguarda proprio le piante. Tra queste, ce n’è una in particolare che si rivela un vero e proprio portento nella lotta contro la muffa. Insomma, le piante non svolgonoun ruolo decorativo, ma possono essere potenti alleati per migliorare la qualità dell’aria indoor. Giusto per rendere l’idea, molte delle piante più comuni che abbiamo insono infatti in grado di assorbire sostanze chimiche nocive e anidride carbonica, purificando così in maniera del tutto naturale e a costo zero l’ambiente e migliorando il benessere di chi vive in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pinker - i social network e il caro vecchio problema della casa - Definizione peraltro non amata da Pinker, secondo il quale il problema ha a che fare anzitutto con il semplice fatto che oggi ci sono molti più single che in passato, famiglie più piccole, per cui non abbiamo più intorno tanti figli e cugini come un tempo. La crisi economica è tra queste, certo, ma «negli Stati Uniti per esempio uno dei fattori di radicalizzazione è la carenza di abitazioni». (Linkiesta.it)

Pinker - i social network e il caro vecchio problema della casa - La crisi economica è tra queste, certo, ma «negli Stati Uniti per esempio uno dei fattori di radicalizzazione è la carenza di abitazioni». E poi, oltre alla segregazione residenziale e alla segregazione virtuale dovuta alle famose bolle dei social network, tra le noiose spiegazioni dello studioso c’è un altro ordine di considerazioni. (Linkiesta.it)

Ingresso di casa sempre nel caos - così hai la soluzione ideale : gli ospiti improvvisi non saranno più un problema - Chiunque arriva in casa toglie le scarpe, deposita la borsa e anche il cappotto e in breve tempo si genera un caos difficile da smaltire. Ovviamente questo non è l’unico prodotto di Ikea rivolto a coprire lo spazio interno di casa, quindi l’ingresso ma sicuramente in termini di qualità-prezzo e anche di durata, questo è il migliore in assoluto, quello che può consentire un’organizzazione ma ... (Velvetmag.it)