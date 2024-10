Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione: l'obiettivo è sviluppare le migliori startup Cleantech (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prende il via oggi la nuova call per startup di Zero, l'acceleratore leader nel settore Cleantech nato per iniziativa della Rete Nazionale di CDP Venture Capital, con Eni main partner - attraverso la sua scuola d'impresa Joule - e gestito da Zest ed Elis, che rilancia il suo impegno a sostegno della doppia transizione energetica e digitale del Paese. La quarta edizione di Zero vede rinnovare il partenariato strategico di corporate e Istituzioni a supporto della crescita delle startup: ad affiancare i corporate partner storici Acea, Microsoft e Vodafone fanno il loro ingresso nell'acceleratore il CNR, già partner scientifico, SACE ed ESA ?-lab. Liberoquotidiano.it - Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione: l'obiettivo è sviluppare le migliori startup Cleantech Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prende il via oggi la nuova call perdi, l'acceleratore leader nel settorenato per iniziativa della Rete Nazionale di CDP Venture Capital, con Eni main partner - attraverso la sua scuola d'impresa Joule - e gestito da Zest ed Elis, che riil suo impegno a sostegno della doppia transizione energetica e digitale del Paese. Ladivede rinnovare il partenariato strategico di corporate e Istituzioni a supporto della crescita delle: ad affiancare i corporate partner storici Acea, Microsoft e Vodafone fanno il loro ingresso nell'acceleratore il CNR, già partner scientifico, SACE ed ESA ?-lab.

