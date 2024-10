WWE: I piani per CM Punk a Survivor Series porterebbero ad un assoluto dream match (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Durante la puntata di Raw post Bad Blood, CM Punk ha annunciato che avrebbe preso una pausa, non specificando la data del suo ritorno. Il Second City Saint non sarà presente a Crown Jewel, ed il suo scambio di sguardi con Seth Rollins fa intendere abbastanza chiaramente quali saranno i piani per i due in vista di WrestleMania. Ma intanto, cosa riserva il futuro per CM Punk? Best In The World vs. Ring General Survivor Series segnerà un anno esatto dal ritorno di CM Punk in WWE, e pare ci sia un bel regalo ad attenderlo a Vancouver. Durante la review di Raw, Ibou di WrestlePurists< ha riferito che “CM Punk affronterà GUNTHER per il World Heavyweight Championship”. Il Best In The World contro il Ring General sarebbe sicuramente un match incredibile, degno di uno dei big four come Survivor Series. Zonawrestling.net - WWE: I piani per CM Punk a Survivor Series porterebbero ad un assoluto dream match Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Durante la puntata di Raw post Bad Blood, CMha annunciato che avrebbe preso una pausa, non specificando la data del suo ritorno. Il Second City Saint non sarà presente a Crown Jewel, ed il suo scambio di sguardi con Seth Rollins fa intendere abbastanza chiaramente quali saranno iper i due in vista di WrestleMania. Ma intanto, cosa riserva il futuro per CM? Best In The World vs. Ring Generalsegnerà un anno esatto dal ritorno di CMin WWE, e pare ci sia un bel regalo ad attenderlo a Vancouver. Durante la review di Raw, Ibou di WrestlePurists< ha riferito che “CMaffronterà GUNTHER per il World Heavyweight Championship”. Il Best In The World contro il Ring General sarebbe sicuramente unincredibile, degno di uno dei big four come

