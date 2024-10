Wta Osaka 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 17 ottobre al torneo Wta di Osaka 2024. Ultimi quattro match di secondo turno sul cemento giapponese, dove si andrà dunque a delineare il quadro dei quarti di finale. In campo ben quattro teste di serie: Mertens, Bouzkova, Avanesyan e Parry. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT ore 03.30 – Bogdan vs (4) Bouzkova a seguire – (3) Mertens vs Birrell a seguire – Saito vs (5) Avanesyan COURT 1 ore 04.30 – (7) Parry vs Minnen Wta Osaka 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilcon glie l’didi17al torneo Wta di. Ultimi quattro match di secondo turno sul cemento giapponese, dove si andrà dunque a delineare il quadro dei quarti di finale. In campo ben quattro teste di serie: Mertens, Bouzkova, Avanesyan e Parry. Di seguito ecco lazione conitaliani (sette ore di fusoo col Giappone). CENTER COURT ore 03.30 – Bogdan vs (4) Bouzkova a seguire – (3) Mertens vs Birrell a seguire – Saito vs (5) Avanesyan COURT 1 ore 04.30 – (7) Parry vs Minnen Wtadi17SportFace.

Wta Osaka 2024 : programma - orari e ordine di gioco mercoledì 16 ottobre - Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 16 ottobre al torneo Wta di Osaka 2024. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT ore 03. Sul cemento giapponese va in scena la prima metà degli incontri di secondo turno: sono ben due le italiane impegnate, vale a dire Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, opposte ... (Sportface.it)

Wta Osaka 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - 30 – Tauson vs Volynets a seguire – Kessler vs Shibahara a seguire – Kenin vs Ito COURT 1 Dalle ore 3. . CENTER COURT Dalle ore 3. Tutto pronto per l’inizio del main draw in Giappone, dove scenderanno subito le due azzurre impegnate: Lucia Bronzetti sfida la spagnola Cristina Bucsa, mentre ad attendere la testa di serie numero 8, Elisabetta Cocciaretto, c’è la francese Jessika Ponchet. (Sportface.it)

Wta Osaka 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - Per questi ultimi mesi della stagione, sarà inoltre possibile seguire tutti i tornei femminili su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). . it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste. (Sportface.it)