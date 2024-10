Volley serie C. Benedetto Volley supera Ravenna. Successo in cinque set fuori casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Benedetto Volley comincia col piede giusto la serie C maschile, superando al quinto set la Consar Ravenna nella prima giornata di campionato. La matricola centese targata Pasquali inizialmente si fa prendere dalla tensione, pagando l’inefficacia in battuta contro una squadra giovane, forte fisicamente e molto abile nella fase muro difesa. Dopo un primo set chiuso 21-25, la squadra di Boncompagni comincia a servire meglio, scardinando gli automatismi dei romagnoli. Secondo parziale di marca centese (25-22), poi la Consar vince il duello punto a punto nel terzo set (28-30) ma trascinata da uno stellare Mazzanti la Pasquali si aggiudica il quarto set 25-18 e poi completa la rimonta con un fantastico tie break (15-12) scatenando l’entusiasmo del pubblico di Corporeno. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lacomincia col piede giusto laC maschile,ndo al quinto set la Consarnella prima giornata di campionato. La matricola centese targata Pasquali inizialmente si fa prendere dalla tensione, pagando l’inefficacia in battuta contro una squadra giovane, forte fisicamente e molto abile nella fase muro difesa. Dopo un primo set chiuso 21-25, la squadra di Boncompagni comincia a servire meglio, scardinando gli automatismi dei romagnoli. Secondo parziale di marca centese (25-22), poi la Consar vince il duello punto a punto nel terzo set (28-30) ma trascinata da uno stellare Mazzanti la Pasquali si aggiudica il quarto set 25-18 e poi completa la rimonta con un fantastico tie break (15-12) scatenando l’entusiasmo del pubblico di Corporeno.

