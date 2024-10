Via alla Manovra da 30 mld Da banche e assicurazioni un contributo di 35 mld Bonus bebè di 1 000 euro

Via alla Manovra da 30 mld. Da banche e assicurazioni un contributo di 3,5 mld. Bonus bebè di 1.000 euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una Manovra da circa 30 miliardi di euro per il 2025, oltre 35 miliardi per il 2026 e più di 40 miliardi nel 2027, con interventi che nell’intenzione del governo sono volti a ridurre la pressione fiscale e a sostenere i redditi delle fasce più vulnerabili, inclusi i lavoratori dipendenti e i pensionati. Una Manovra che, alla fine, contiene anche il famoso “contributo” di banche e assicurazioni, per un totale di circa 3,5 miliardi, avallato anche da Forza Italia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice, Maurizio Leo, hanno illustrato questa mattina la legge di bilancio varata ieri in serata dal Consiglio dei ministri e già inviata a Bruxelles per la valutazioni del caso. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unada circa 30 miliardi diper il 2025, oltre 35 miliardi per il 2026 e più di 40 miliardi nel 2027, con interventi che nell’intenzione del governo sono volti a ridurre la pressione fiscale e a sostenere i redditi delle fasce più vulnerabili, inclusi i lavoratori dipendenti e i pensionati. Unache,fine, contiene anche il famoso “” di, per un totale di circa 3,5 miliardi, avto anche da Forza Italia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice, Maurizio Leo, hanno illustrato questa mattina la legge di bilancio varata ieri in serata dal Consiglio dei ministri e già inviata a Bruxelles per la valutazioni del caso.

