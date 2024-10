Bollicinevip.com - Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si preparano all’arrivo di baby 2

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)sono pronti a diventare genitori per la seconda volta., modella e influencer, è radiosa mentre si mostra con il pancione in evidenza. Nonostante la gravidanza, continua a partecipare a eventi di moda e a seguire i numerosi impegni della vita professionale. Di recenteè stata in Giappone cone ha presenziato alla Milano Fashion Week, senza mai rinunciare ai suoi look glamour. La futura mamma si dichiara serena e felice, sottolineando come questa seconda gravidanza stia procedendo senza particolari difficoltà.ha rivelato di sentirsi fortunata per non aver avuto nausee o problemi significativi, ma ha ammesso che la presenza della piccola Giulietta rende questa esperienza più impegnativa. “Con una bimba di due anni, faccio più fatica rispetto alla prima gravidanza.