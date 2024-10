Usa 2024Georgia | record voti anticipati

Usa 2024,Georgia:record voti anticipati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 10.18 Un record di voti anticipati è stato registrato in Georgia, uno degli 'stati chiave',alle prese con le conseguenze dell'uragano Helene e con i controversi cambiamenti all'interno dell'amministrazione elettorale che hanno dato origine a una raffica di cause legali. Lo riporta la Cnn. "Abbiamo avuto finora oltre 328.000 voti totali",ha scritto su X il capo dell'ufficio del segretario di stato della Georgia Gabe Sterling. Quattro anni fa si era registrata un'affluenza di 136mila elettori. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 10.18 Undiè stato registrato in Georgia, uno degli 'stati chiave',alle prese con le conseguenze dell'uragano Helene e con i controversi cambiamenti all'interno dell'amministrazione elettorale che hanno dato origine a una raffica di cause legali. Lo riporta la Cnn. "Abbiamo avuto finora oltre 328.000totali",ha scritto su X il capo dell'ufficio del segretario di stato della Georgia Gabe Sterling. Quattro anni fa si era registrata un'affluenza di 136mila elettori.

