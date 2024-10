Uomini e Donne, Ilaria contro Gianni: "Sono una donna libera” e il preludio dello 'Smartgate’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show che oggi ha coinvolto esclusivamente i protagonisti del Trono Over: la puntata ha regalato momenti di tensione tra una dama e l'opinionista. Il terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne è stato un antipasto per la puntata più attesa del mese, in cui verrà raccontato il cosiddetto Smartgate. Protagonisti dello scandalo Sono Mario Cusitore e una delle dame del parterre, con cui ha avuto un incontro intimo all'interno di una macchina. Tuttavia, l'attenzione di oggi si è concentrata su Ilaria, che ha risposto duramente a Gianni Sperti, lasciando il pubblico senza parole. Uomini e Donne del 16 ottobre: Trono Over La puntata è iniziata con il confronto tra Mario Cusitore e Juri da una parte, e Morena e Margherita dall'altra. Tra quest'ultima Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ilaria contro Gianni: "Sono una donna libera” e il preludio dello 'Smartgate’ Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con, il dating show che oggi ha coinvolto esclusivamente i protagonisti del Trono Over: la puntata ha regalato momenti di tensione tra una dama e l'opinionista. Il terzo appuntamento settimanale diè stato un antipasto per la puntata più attesa del mese, in cui verrà raccontato il cosiddetto Smartgate. ProtagonistiscandaloMario Cusitore e una delle dame del parterre, con cui ha avuto un inintimo all'interno di una macchina. Tuttavia, l'attenzione di oggi si è concentrata su, che ha risposto duramente aSperti, lasciando il pubblico senza parole.del 16 ottobre: Trono Over La puntata è iniziata con il confronto tra Mario Cusitore e Juri da una parte, e Morena e Margherita dall'altra. Tra quest'ultima

Uomini e Donne : l’opinione di Isa sulla puntata del 16/10/24 - Lei non solo ha deciso di uscire con Mario, ma la scorsa volta, dopo che lui ha raccontato di aver dormito con Margherita, si è messa lì in prima linea, tutta tesa tesa e con la schiena dritta a sgolarsi, a mettersi su un piano di superiorità rispetto alle altre, a dire che il Cusitore può trattare così le altre, non certo una caz*uta come lei, a dire che lei è diversa, che lei non gli avrebbe ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Mario e Morena lo fanno fuori da un discoteca e vengono visti : le testimonianze di chi c’era - Mario ha confermato quanto accaduto senza risparmiare dettagli, suscitando la rabbia di Morena, che avrebbe preferito mantenere la privacy. Mario Cusitore ha scatenato una bufera durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, rivelando un episodio di intimità con la dama Morena Farfante. News Uomini e Donne: la confessione di Mario Cusitore in studio Mario Cusitore non ha esitato a ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Margherita Dà Buca A Mario Ed Esce Con Juri! - Mario ha contattato Margherita ma lei ha detto di essere un po’ stanca e alla fine ha preferito uscire con Juri. Quest’ultimo chiede scusa a Barbara e le dice che non vuole iniziare una guerra. Per Barbara entra poi Gabriele, un uomo con tre figli arrivato per conoscerla. Uomini e Donne, puntata di oggi: Margherita rinuncia all’esterna con Mario per uscire con Juri! La puntata si apre con Gemma ... (Uominiedonnenews.it)