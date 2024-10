Ilfattoquotidiano.it - Ucciso nel bosco mentre raccoglieva funghi, aperta un’inchiesta per omicidio colposo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stava cercandoe castagne l’uomoda un colpo d’arma da fuoco in undi Leguigno di Casina (Reggio Emilia) nell’Appennino Reggiano. La vittima, Marco Gentili, aveva 68 anni. I carabinieri indagano per identificare il cacciatore. Tre le persone che gli inquirenti hanno interrogato in queste ore. I militari hanno sequestrato i loro fucili e le corrispondenti pallottole per avere un riscontro con il proiettile sparato. La procura di Reggio Emilia che ha apertoper. Stando alle prime ipotesi dell’indagine, la vittima era uscito insieme ad un amico neldi quest’ultimo. Alle 9 di mattina è stato colpito all’altezza dell’addome da un proiettile di un fucile. L’uomo sarebbe riuscito a chiedere aiuto, ma una volta giunto l’amico lo ha trovato agonizzante. I soccorsi a quel punto sono stati inutili.