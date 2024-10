Tumore al seno, la prevenzione si fa in treno. Ecco come partecipare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Prosegue Frecciarosa 2024, la campagna di prevenzione del Tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute, che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. Diciotto complessivamente i Frecciarossa sulla rotta Roma – Milano/Torino con fermate a Firenze, e due treni del Regionale tra Firenze-Pisa-La Spezia su cui stanno viaggiando i volontari della Fondazione IncontraDonna e i medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, per fornire gratuitamente consulenze e distribuire il materiale informativo. Due quelli previsti nella giornata di oggi. I prossimi appuntamenti con il Frecciarosa in Toscana saranno venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. Lanazione.it - Tumore al seno, la prevenzione si fa in treno. Ecco come partecipare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Prosegue Frecciarosa 2024, la campagna didelalpromossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute, che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali. Diciotto complessivamente i Frecciarossa sulla rotta Roma – Milano/Torino con fermate a Firenze, e due treni del Regionale tra Firenze-Pisa-La Spezia su cui stanno viaggiando i volontari della Fondazione IncontraDonna e i medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, per fornire gratuitamente consulenze e distribuire il materiale informativo. Due quelli previsti nella giornata di oggi. I prossimi appuntamenti con il Frecciarosa in Toscana saranno venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.

