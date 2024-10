Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump e i rapporti con Vladimir Putin? Arriva il '' del tycoon riguardo alle rivelazioni di L'articolo Trump e i contatti con Putin, il ‘’ del tycoon: “Ma se li avessi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donalde i rapporti con Vladimir? Arriva il '' delriguardo alle rivelazioni di L'articoloe icon, il ‘’ del: “Ma se li avessi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

“Putin può ricattare Trump - possibili interferenze della Russia nelle elezioni USA” : parla l’ex 007 Steele - E l’Italia è un hub di spie". L’intervista di Fanpage. Continua a leggere . it a Cristopher Steele, l’ex agente dell’Mi6 che compilò il primo rapporto sui rapporti tra il tycoon e Vladimir Putin: "Ritengo tuttora che Mosca possa ricattare il candidato repubblicano alla presidenza, nuove fonti russe confermano le interferenze dell’ex Kgb sulle elezioni Usa. (Fanpage.it)

