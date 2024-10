Tiro a segno Finali Coppa del Mondo 2024 | Massimo Spinella sesto nella pistola automatica 25m a Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come alle Olimpiadi di Parigichiude alposto l’ultimo atto dellada 25 metri anche nelle Finals dideldi, in corso di svolgimento a. Il calabrese con lo score di 582 sui 600 a disposizione si era preso l’ultimo slot utile per far parte dei primi sei, ma non è riuscito al momento decisivo a scalare le gerarchie. L’azzurro dopo venti colpi si è fermato a quota 9 e non ha superato il taglio. A trionfare a quota 34 è stato il cinese Yuehong Li, autore di soli sei errori dopo un percorso netto nei primi venticinque colpi. Argento per il tedesco Florian Peter a quota 30, davanti all’altro cinese Xinje Wang (23). Completano la classifica gli altri due tedeschi Oliver Geis (20) e Christian Reitz (17, sconfitto allo shoot off).carabina 3 posizioni uomini l’oro va all’ungherese Istvan Peni (465.