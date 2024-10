Tifosi del Foggia morti a Potenza, l'omaggio della curva sud Siberiano: "Non doveva succedere" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Tifosi della Salernitana della curva Sud Siberiano hanno reso omaggio ai tre giovani Tifosi del Foggia deceduti nell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre a Potenza. Lo striscione, esposto all'esterno dello stadio, recita: "Non può succedere. Non doveva succedere. La Foggia ultras piange Salernotoday.it - Tifosi del Foggia morti a Potenza, l'omaggio della curva sud Siberiano: "Non doveva succedere" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ISalernitanaSudhanno resoai tre giovanideldeceduti nell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre a. Lo striscione, esposto all'esterno dello stadio, recita: "Non può. Non. Laultras piange

Foggia - tre tifosi morti in un incidente a Potenza : indagato l’autista del mezzo - padre di una delle vittime - Tre morti e sette feriti, di cui due gravi. è il tragico bilancio dell`incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza-Melfi... (Calciomercato.com)

Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza -  Per cause ancora in corso di accertamento, il minivan, guidato da un 54enne, padre di una delle vittime, si sarebbe scontrato frontalmente con una Volkswagen a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da marito e moglie, entrambi 49enni, e i due figli. "Ci siamo noi per voi", recitava uno degli striscioni esposti dai giovani manifestanti, un messaggio di speranza rivolto ai due ... (Agi.it)

Era alla guida - indagato il padre di uno dei tre tifosi del Foggia morti sulla Potenza-Melfi Deve rispondere di omicidio stradale colposo - La tragedia della perdita del figlio non è tutto. Nello schianto morti tre tifosi del Foggia di 13, 17 e 21 anni che erano a bordo. L’inchiesta a carico dell’uomo è della procura di Potenza. Per uno dei padri c’è anche l’accusa di omicidio stradale colposo. Era alla guida dell’auto scontratasi domenicasera con un’altra vettura sulla Potenza-Melfi. (Noinotizie.it)