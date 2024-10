Strade di Arcade usate come piste di Formula Uno: la rivolta dei residenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcuni residenti di Arcade lamentano l'inerzia del Comune di fronte all'annoso problema dell'eccesso di velocità sulle Strade. Nonostante la provincia abbia riconosciuto la criticità della situazione e proposto soluzioni, l'amministrazione comunale sembra non attuare le misure necessarie per Trevisotoday.it - Strade di Arcade usate come piste di Formula Uno: la rivolta dei residenti Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcunidilamentano l'inerzia del Comune di fronte all'annoso problema dell'eccesso di velocità sulle. Nonostante la provincia abbia riconosciuto la criticità della situazione e proposto soluzioni, l'amministrazione comunale sembra non attuare le misure necessarie per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trullo senz'acqua : si rompe un tubo - strade allagate e residenti a secco - La rottura di un tubo della conduttura idrica avvenuta intorno alle 4:30 del mattino di domenica 29 settembre ha causato la fuoriuscita. . Case con i rubinetti a secco e strada allagata. È stato un risveglio difficile per chi abita tra via del Trullo e via Licciana Nardi, nell’XI municipio di Roma. (Romatoday.it)

Maltempo a Sarno - fango e detriti lungo le strade : evacuati 40 residenti - scuole chiuse - Grande paura e danni per il maltempo, la scorsa notte, a Sarno, dove oggi le scuole resteranno chiuse. La pioggia delle ultime ore, infatti, ha provocato la caduta di detriti e fango nel centro storico, in particolare nell’area pedemontana alle spalle del Comune. L'evacuazione In via... (Salernotoday.it)

Via Priano a rischio isolamento - residenti in piazza : strade strette e problemi di accesso dei mezzi di soccorso - Si è svolta a Sestri Ponente mercoledì 18 settembre 2024, a partire dalle ore 8, la manifestazione organizzata dal Comitato del Priano in piazza Baracca, per sensibilizzare (e chiedere risposte alla pubblica amministrazione) sui problemi legati alla scarsa accessibilità di via Priano. Si tratta... (Genovatoday.it)