Stop test di ingresso a Medicina, ma resta numero chiuso: la valutazione dopo 6 mesi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via i test d'ingresso a Medicina, ma rimane il numero chiuso. Arriva il compromesso in Senato che promette di superare il sistema delle selezioni a crocette, senza abbassare il livello della qualità delle e degli studenti laureati in Italia. Il nuovo meccanismo permette ai candidati di accedere liberamente al primo semestre, il cosiddetto semestre "filtro", prima di essere sottoposti a una valutazione basata sui risultati degli esami. Vediamo le novità dell'accesso al corso di Medicina. Ok a nuovo meccanismo per accesso a Medicina La Commissione istruzione del Senato ha approvato l'abolizione dei test di ingresso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, dopo che era stata proposta l'eliminazione delle domande generiche.

